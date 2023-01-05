父愛的偉大！大陸廣西一名女高中生近日與家人出門，發現自己竟將另一雙球鞋忘在學校，導致她在家沒有鞋可以替換，父親得知後，表示要去附近市場幫她買一雙新鞋，出門時女高中生才發現父親的鞋子早已破洞，卻還是想把最好的留給孩子。

根據陸媒報導，在廣西桂林讀高中的小陸（化名）近日與家人外出時，發現她竟將一雙球鞋遺忘在學校置物櫃，因此家中已沒有鞋子可以替換，就隨口告知一同出門的父親，對方得知後，馬上詢問是否要到附近市場買新鞋，但小陸回說不用急著買。

小陸走在父親身後，卻發現爸爸的鞋子早已破洞，讓她瞬間眼眶泛淚。影片曝光後，不少網友表示「父母總是想把最好的留給孩子，他們用什麼都無所謂」，還有人分享類似經歷，「我爸70幾歲了，退休金也不少，但他就只有我這個孩子，我有了家庭與穩定工作，爸爸根本不需要留錢給我，但他每天還是省吃儉用，襪子破了也不買新的」。

不過也有網友表示，這種父愛讓人感覺有壓力，「我媽媽也是，從小都買好的給我，反而讓我覺得我不應該擁有，憑什麼穿得比媽媽好，小時候還不懂感恩，長大後才會明白，所以父母還是要適當的愛自己」，但也有人反駁，「有時真的不是父母不想對自己好，如果經濟條件不錯，就另當別論，但有些人家境普通或很差，多數父母還是會先考慮孩子」。