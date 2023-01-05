瑞典近日發生一起離譜至極的送貨事件，一名媽媽到門口取貨時發現送貨員竟然直接將重達10公斤的包裹放在嬰兒車上，導致嬰兒差點被壓死，氣得在網路上抱怨，消息一出隨即掀起熱議。

綜合外媒報導，瑞典及其他北歐國家為了訓練孩子適應寒冬，經常將孩子連同嬰兒車放置在屋外，沒想到近日卻傳出有送貨員竟然直接將重達10公斤的包裹放在嬰兒車上就逕自離開，幸好媽媽及早發現才沒釀成大禍。

不過她也忍不住在社群平台上痛批該名送貨員，「太好了，你用10公斤的包裹差點壓死一名嬰兒，而且完全不愧疚，幸好孩子最後沒事！」貼文一出隨即引起當地知名女網紅卡蜜拉（Camilla Gervide）注意並幫忙轉發，整件事情因此爆紅，然而最讓卡蜜拉錯愕的是，這位媽媽事後只獲得物流公司250克朗（約新台幣730元）的賠償金。

對此，物流公司發言人表示確有此事，指出當時送貨員見地上潮濕，只是想把包裹放在乾燥一點的地方，剛好看到門口有一台嬰兒車，完全沒發現裏頭有小孩正在熟睡，就逕自將貨物放在嬰兒車上；送貨員事後接到公司通知時感到十分震驚，後來也親自上門致歉。