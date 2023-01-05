最近網路上流傳一段影片，一隻公鹿遭鬣狗群圍攻，不幸受困在泥坑裡，正當牠處於生死關頭，突然一隻河馬現身，把鬣狗全部趕跑，讓人以為牠會是拯救公鹿的救星，豈料結局出現驚天大逆轉，河馬竟張嘴咬住公鹿猛甩，再把牠丟到泥坑邊緣，任憑鬣狗群處置。

YouTube頻道「Latest Sightings」近日分享一段影片，從畫面中可以看到，一隻公鹿被一群鬣狗圍攻，頭部和屁股都分別被不同鬣狗咬住，就在生死關頭，突然有一隻河馬闖入現場，牠奮力往前衝嚇跑鬣狗群，公鹿也趁機逃過死劫，卻意外受困於泥坑中無法動彈，河馬見狀只是輕輕用鼻子頂了公鹿一下，就將身體擋在牠和鬣狗群中間。

畫面切換，河馬離開原本的位置，而鬣狗群見威脅不見，也虎視眈眈想要攻擊公鹿，其中一隻甚至大膽地踩在泥坑邊緣，不斷輕咬公鹿的臉，公鹿受到驚嚇後試圖後退，牠們的騷動卻驚擾到河馬，牠憤怒地往前衝，張開大嘴咬住公鹿猛甩，最後將奄奄一息的公鹿丟在泥坑邊緣，鬣狗群自然不會放過大好機會，急忙上前把公鹿叼走、分食。

影片很快引起網友討論，大家都很同情公鹿的遭遇，「你永遠不知道河馬的腦袋到底在想什麼，牠們總是不分青紅皂白地攻擊」、「這就像一部驚悚片，河馬把鬣狗趕走，讓公鹿以為牠是救星，最後才發現河馬和鬣狗是一伙的」、「這隻公鹿先被擁有最強咬合力的河馬給弄斷脖子，再活生生地被鬣狗群吃掉」、「河馬感覺厭倦在牠的地盤吵鬧的傢伙了，所以親自動手加速流程」。

河馬雖然是草食性動物，看起來十分溫和，但牠們的個性與外型完全相反，暴躁且攻擊性極強，雖然不是為了進食，但只要感到威脅就會主動攻擊，是世界上最危險的動物之一，「水中霸主」鱷魚因為棲息地和河馬相近，經常遭河馬攻擊並殺害，河馬更是非洲每年殺死最多人的哺乳動物。