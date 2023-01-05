上班族到了歲末，最期待的就是領年終獎金，而發年終的文化早在漢朝就出現。東漢年終多寡與官員位階有關，甚至能拿到20萬銅錢，折合約10萬人民幣（約新台幣45萬），而清朝則不提倡發年終，導致官員只能向老百姓搜刮。

綜合陸媒報導，年終獎金最早出現於東漢，被稱為「臘賜」，據《漢官儀》記載「大將軍、三公各錢20萬、牛肉200斤、粳米200斛，特進、侯15萬，卿10萬，校尉5萬，尚書3萬，侍中、將、大夫各2萬，千石、六百石各7千。」指皇帝在臘月時會發錢慰勞官員，其中大將軍、三公大臣能拿到20萬銅錢，折合約10萬人民幣（約新台幣45萬），相當於一整年的薪水。

不過東漢時年終獎金多寡與官員的位階有關，而基層官員年終並不多，以秦漢時期為例，當時公文寫在竹簡上，傳遞時會用麻布或絲綢製的袋子裝，再黏泥土封住並蓋公章，另一個部門收到後取出公文，袋子就成了垃圾，他們會清潔公文袋並收起來，由於袋子材質優，歲末就會拿去變賣，作為基層官員的年終獎金。

宋代官員的俸祿項目多，而且薪水非常高，但年終卻很少，皇帝在每年冬至，會給高層官員發年終獎金，例如宰相、樞密使等，每人只5頭羊、5石麵、兩石米、兩壇黃酒，因此唐宋時期，朝廷允許各州府衙門向民間放高利貸，政府會給衙門固定本錢，用於小額貸款，少部分上繳國家，大部分則給衙門作為經費，也是年終獎金來源。

明清時期官員的俸祿低，朝廷不提倡發放年終，官員只能自己找獎金來源，當時地方官員賺錢渠道多，以各種名義搜刮百姓錢財，京城官員相對較窮，地方官為獲取訊息，會與京城官員互相照應，每到冬天，就會以為京官買取木炭為名，送錢給六部司官，稱作「炭敬」。而地方官員贈錢時，基本上不會在信裡直接說金額，而是用梅花詩八韻、十韻或數十韻來代替，例如四十兩銀子就說是「四十賢人」。