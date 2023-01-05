小朋友總有調皮搗蛋的時候，不過也因為年紀太小，下手不知道輕重，動不動就闖禍。近日網路瘋傳一段影片，只見一名男童在玩弄媽媽的臉蛋，沒想到玩到一半突然將媽媽的眼球給擠出來，痛得媽媽放聲尖叫，驚悚畫面把網友全嚇壞了。

美國知名論壇網站reddit流傳一段影片，畫面中可見，一名媽媽當時正在自拍，一臉無奈的任由孩子對自己的臉又揉又捏，原本孩子只是捏著她的嘴唇和掐著兩邊臉頰，沒想到下一秒突然伸出左手指用力戳進她的右眼窩，痛得她一聲慘叫，眼球瞬間「衝出」眼眶，眼珠子看起來就像快要掉下來。

短短11秒的驚悚畫面把網友全嚇壞了，紛紛留言直呼「天哪，怎麼辦到的」、「那孩子是大力水手嗎」、「多大力才可以擠出眼球」、「看了覺得想吐」。

不過也有眼尖網友發現，這部影片其實早在2020年就已經在網路上瘋傳了，當時有醫師指出，該名媽媽可能本身有著眼球凸出的體質，雖然影片看起來驚悚，但眼球周邊有6條肌肉跟視神經，可以將眼球牢牢固定在眼眶內，屬於不會有危險的正常範圍內。

2022年10月，一名居住在巴西聖保羅的男子梅斯基塔（Sidney de Carvalho Mesquita）就因為可以把眼球推出眼窩1.8公分，因此打破金氏世界紀錄；遠遠高於上一位紀錄保持人金古德曼（Kim Goodman）的1.19公分。