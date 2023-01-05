弘晝是清朝雍正的皇五子，也是乾隆的弟弟，被封為和親王，他在世時過著紙醉金迷的日子，還做出不少荒唐事蹟，其中最神奇的就是，明明還活著卻常常替自己舉辦喪禮，因此又被世人稱作「荒唐王爺」。

大陸北京故宮導覽員房博指出，據禮親王昭槤所寫的《嘯亭雜錄》，弘晝每天都在府裡過著紙醉金迷的日子，而且動不動就喜歡玩「活出殯」的遊戲，明明還活著卻假裝死了，在府邸裡替自己辦喪事，還要下人們為自己哭墳，誰哭得最賣力，就給誰賞賜。

不過房博表示，弘晝真實的面貌和《嘯亭雜錄》的記載，其實有很大的反差。弘晝出生於康熙五十年，比哥哥乾隆弘曆只小了三個月，雍正帝在經過九子奪嫡的慘烈鬥爭中，意識到兄弟之間親情的重要性，所以在教育弘曆和弘晝時下了一番功夫，甚至在臨終之前，還特地叮囑弘曆，他和弘晝是一體的，應當誠心友愛、休戚相關。

關於學業方面，雍正也請來名師教導他們，弘晝的資質雖然沒有哥哥聰穎，但他的文筆極佳，還出版了一本名為《稽古齋全集》的書，受到當時大學士的高度讚賞，在乾隆朝時他還負責管理御書處、擔任皇子們的總師傅，由此可知他的學問並不差。

房博也說，弘晝的個性很好，就算知道雍正不會將皇位交給自己，他也沒有表現出任何不悅，反而堅定地擁護與支持弘曆，所以後來弘晝過世時，弘曆便賜諡號「恭」字。而歷史學家也認為，弘晝會做出這麼多荒唐事蹟，最主要是為了明哲保身，向弘曆表達自己無意爭權奪利的心思。