YouTuber類型很多種，常見的有旅遊、美食、美妝等，為了吸引觀眾眼球，影片內容非常多元，不過日本竟有YouTuber以介紹「攜帶式尿袋、馬桶」為主，她會在野外使用各種簡便式器具如廁，在鏡頭前毫不羞澀地上廁所，頻道累積2千萬流量。

日本妹介紹攜帶式尿袋與便桶，在網路上引發討論。(影片來源/youtube/TABIBANANA〜ハーレー2台と古民家暮らし〜)

日本一名30歲YouTuber「わさび」（WASABI）與丈夫一起經營頻道「TABIBANANA～ハーレー2台と古民家暮らし～」，擁有8.5萬粉絲，他們最初是介紹美食、旅遊，之後還有改造車子、房屋等，最值得關注的就是，他們會介紹各種「攜帶式尿袋與馬桶」。

わさび會購買市面上販售的各式大小便商品，與丈夫自駕旅遊時就會拿出來試用，她除了使用各種便攜式馬桶外，還嘗試過尿袋，甚至是可以讓女性站著排泄的道具，拍攝地點幾乎都是野外，她完全不害臊的在鏡頭前上廁所，小心的遮住重點部位，頻道總觀看數高達2000多萬，最熱門影片有289萬點閱率。

わさび曾接受《日刊SPA！》訪問提到，她的丈夫原本只是工作夥伴，長時間相處產生感情，兩人最終交往並結婚，如今也是她頻道的攝影師，一開始他們以旅遊為主，但為了增加流量，她不斷嘗試新事物，發現旅遊時他們在野外經常碰到找不到廁所的窘境，得知市面上有販售便攜式尿袋等商品，但網路上又找不到相關評價。

わさび突發奇想便介紹攜帶式尿袋及馬桶，「我想做一些別人沒做過的事，女性在戶外難上廁所，尿袋會是非常好用的工具」，她也希望藉由自己的影片，向女性分享自己的使用心得，沒想到在網路上掀起討論，不過也引來批評聲浪，有人指她行為低俗，わさび表示，她看到時確實很難過，但決心從未動搖，「這些介紹對女性來說是很重要的訊息」。