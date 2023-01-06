動物學會絕活，竟能救自己一命。大陸一名男子3個月前在市場買了一隻小豬，打算養胖後在春節時宰來吃，豈料他突然產生訓練小豬的念頭，經過一番努力，聰明的小豬學會呼拉圈雜技，男子因此改變心意不殺牠了，決定當成寵物豬飼養。

綜合陸媒報導，河北滄州一名男子3個月前到市場，買了一隻小豬準備當年菜，他打算將豬養胖後再殺來吃，一日他因無聊開始訓練小豬，神奇的是，小豬似乎很有慧根，受過訓練後，牠竟學會表演呼拉圈雜技，主人將呼拉圈拋出後，牠都能準確叼回來。

不僅如此，在主人的指示下，小豬將呼拉圈套在鼻子上，隨後不斷繞圈，男子感覺小豬非常聰明，也捨不得殺來吃，最終決定把牠當成寵物飼養。影片曝光後，不少網友表示「小豬為了不被燉，可是卯足全力」、「牠鼻子上的不是呼拉圈，是免死金牌」。

大陸重慶也曾出現有靈性的鵝，歐姓飼主養了一隻鵝長達6年，發現鵝從未下蛋，而且食量又很大，院子經常都是牠的糞便，最終決定殺了大鵝煮來吃，在準備鐵鍋跟刀子時，鵝似乎知道自己命不久矣，竟躲在桌子底下哭泣，讓飼主看了非常驚訝，最終也決定不殺了。