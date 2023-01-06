古人為了防禦外敵建造長城，許多人認為它只是一道很長的牆，但長城其實藏有暗門。大陸研究團隊歷時4年觀察長城，發現牆上竟設有暗門，不僅如此還有一種極為神秘的「突門」，面向敵方的一面用磚砌偽裝，面向己方的則是空心，敵人從外面完全無法辦別突門的位置，體現古人的建築智慧。

根據大陸中國歷史研究院指出，天津大學研究團隊對明朝長城進行拍攝，花了4年並跨越10個省區，分別在130多處發現暗門實物遺存，天津大學建築學院教授張玉坤表示，長城不只是一道牆，上面還設有矮小的門洞，也就是「暗門」，根據地勢與軍事需求所建，設在長城隱蔽的位置，而專家過去對暗門的研究非常少。

天津大學建築學院研究員李哲提到，明朝有一種偵察兵叫做「夜不收」，他們偵察完返回長城，就會從城牆上的暗門進出，有些大小只容得下一人俯身而過，不僅設在極隱蔽的地方，士兵還需確認暗號才能進入，「暗門藏著長城的秘密，更藏著古人的智慧」，此外每一處暗門與當地地形高度相當，可見每個暗門的結構都不同。

李哲說，他們不僅找到暗門，還首次發現「突門」實物，突門是暗門中最秘密的出口，面向敵方的牆用磚砌偽裝，面向己方的則呈現空心，因此敵人從外側根本無法發現，當鄰近的主關口被襲擊或遇到緊急狀況，士兵能從突門衝出去突襲，就像小雞破殼一樣容易，在《墨子．備突》就曾提到突門，唐、宋、明、清學者也有相關記述，但卻遲遲未找到實物，因此該發現讓團隊非常興奮。