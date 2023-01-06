貓咪可說是動物界的忍者，牠們身手矯健，爬樹也不是問題。日本一名飼主近日爬樓梯時，愛貓也跟著過來，豈料牠似乎覺得主人走太慢，竟直接跳了起來，踏著狹窄的樓梯轉角，靠牆壁彎道超車，靈活身手全被錄下，讓網友大開眼界。

日本一名飼主@tirol1012養了兩隻貓，分別是「Chiroru」（チロル）和「Aporo」（アポロ），一日他爬樓梯準備上樓時，愛貓也跟了過來，走到一半貓咪似乎覺得主人擋住去路，遇到樓梯轉角時，竟一躍踏到牆壁後反彈，順利超車走到主人的前面。

原PO看了非常驚訝，將過程拍下並分享至推特，影片累積220萬觀看次數，不少網友表示「根本是卡通《忍者哈特利》裡的貓咪影千代」、「貓咪的彈力真的好驚人」、「飛簷走壁貓」、「這隻貓的體能也太好，我家的貓運動神經很差，能跑起來就已經很不錯了」。

貓咪彈力究竟有多好？日本一名網友@jamuomii曾在YouTube指出，貓咪的跳躍力一般是身高的5倍，牠們身高平均是30公分，表示大約能跳到150公分，不過他仍非常好奇貓咪的極限，在好奇心驅使下，對愛貓進行實驗，發現他飼養的虎斑貓為了抓到老鼠玩偶，竟能跳到201公分，也讓他直呼不可思議。