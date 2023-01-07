日本一名熱愛爬蟲動物的網友近日在推特帳號「@nikoruaqua」分享一張魔性照片，畫面中可見，他所飼養的守宮在脫皮後留下一件超完整的「透明皮衣」，從指尖到頭頂眼睛部位等皮膚紋路都清晰可見，趴在玩具上看起來就像是一隻透明守宮，照片曝光驚豔226萬人。

家中飼養100多條魚、20多種兩棲爬蟲類動物的日本網友，近日所飼養的豹紋守宮正在進行脫皮，讓他眼睛為之一亮的是，守宮竟然留下一件完整的透明皮衣，從頭頂眼睛部位到四肢的皮膚紋路都一一呈現，就連腳趾細節也清楚可見，「人去皮空」的驚人畫面瞬間在網路上爆紅。

完整度超高的脫皮照片一出隨即引爆熱議，短短半個月就累積超過226萬觀看次數、數千次分享，零P圖的照片讓網友們忍不住留言直呼「這根本是忍術吧」、「這是誰的皮衣？好像影子分身術」、「手指的部分真是太可愛了」、「這已經是可以收藏的等級了」、「應該架一台攝影機把脫皮畫面都留下來」。

事實上，皮膚是守宮最外的一層保護，上面有著敏銳的感覺細胞，能幫助守宮察覺環境的變化，當顏色漸漸轉淡開始胃口變差、變得無精打采、嗜睡的時候，就是牠們準備脫皮的時刻。不過此時因為舊皮包覆著身體，會拖累牠們逃跑的速度，也是牠們最脆弱的時候，所以必須找個安全的地方脫皮，並將舊皮吃掉，避免被獵食者發現而丟了小命。