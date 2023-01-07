印尼近日爆出一起女童懷孕事件引發社會譁然，一名女子在網路PO出一段影片，透露自己帶著12歲的小花（化名）前往醫院進行超音波檢查，赫然發現女童竟懷胎8個月卻渾然不知情，她認為小花應是遭人性侵才意外懷孕，心疼她在稚嫩的年紀卻挺著孕肚面對未知的人生。

原PO去年底在抖音（TikTok）帳號PO出一段影片，內容指出她帶著12歲的小花進行超音波檢查，2小時的車程中由於路面顛簸，小花難受得不斷嘔吐，後來醫師檢查發現小花已經懷胎8個月，懷疑小花是遭人性侵才意外懷孕，但當事人卻完全不知情。

原PO透露，自己的大兒子跟小花年紀相仿，但小花卻不能像兒子一樣盡情嬉戲玩耍，而是在心智和身體尚未成熟的狀態下，被迫面對突如其來的懷孕生子，「連她都不明白自己的身體發生了什麼變化」。影片中可見，小花躺在沙發上和其他孩子一起吃零食、看電視，同時也乖乖地吃下孕婦專用維生素，如此巨大的反差讓原PO看了十分心疼。

原PO也提到，小花是她家園丁的女兒，過去一直是性騷擾的受害者，但是對於意外懷孕一事並沒有多加解釋，之所以會把小花的故事PO網，是希望提醒家長們要好好保護孩童，「因為犯罪不僅來自不認識的陌生人，也可能是來自我們身邊的人」。

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