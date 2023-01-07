俗話說，狗狗是人類最忠心的朋友，現代社會有許多家庭都會養狗作伴，也把寵物當成自己家人般對待，不過仍舊有部分地區或國家有吃狗肉的習慣，讓不少人難以接受。近日網路瘋傳一段狗狗跳車的心碎畫面，只見一隻待宰的狗狗從籠子中掙脫出來，並爬上貨車頂部試圖跳車求生，震撼畫面曝光引爆熱議，更有知情網友曝光狗狗跳車後續。

大陸微博近日瘋傳一段行車記錄器畫面，只見一輛載滿籠子的貨車在高速公路上急速行駛，正當用路人不以為意的時候，有一隻狗突然從籠子中掙脫，在強風中搖搖晃晃地爬上貨車頂部，由於車頂距離地面極高，狗狗搖搖欲墜的模樣看起來險象環生，沒想到狗狗為了求生，竟然不惜往路邊冒死一跳。

影片曝光後引爆網友熱議，紛紛留言直呼「這是運輸狗的貨車，估計是拉去狗場」、「不跳肯定會死，跳了可能還會活著，即便死了也算狗生無憾了」、「寧死不屈的狗狗，絕不死在敵人的屠刀之下」、「心疼死了」、「希望狗狗平安沒事」。

由於原PO同樣行駛在高速公路上，來不及拍下狗狗跳車的後續狀況，不過有知情人士透露，狗狗跳車後骨折，雖然被好心人緊急救援，但送去寵物醫院後仍因肺出血不幸去世。