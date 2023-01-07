一代天驕成吉思汗與他的蒙古鐵騎殺伐無數，執政版圖橫跨歐亞大陸，其孫子忽必烈更開創了元朝，不禁讓外界好奇，蒙古軍的戰力為何這麼強？事實上除了訓練有素，還有就是蒙古軍心狠手辣，大多以屠殺方式進攻，過程中僅有一類人得以逃過一死，背後原因很現實。

根據《新浪網》報導，蒙古軍隊統治歐亞時期，幾乎每到一個城市就會展開大屠殺，無論是老弱婦孺通通難逃一死，唯有木匠、工匠、鐵匠這類的技術人員不殺，只因為蒙古軍四處征戰，最需要的就是兵器，而這些人正好能滿足他們的戰略需求。

不過元朝建立後，這些匠人並沒有因為兵器上的貢獻得到應有的重視，反而地位很低，甚至還被專門的機構所看管，一輩子只能為朝廷做事，就連子孫後代也只能從事這一行業，除非有皇帝同意才能改行。

也因為長時間被剝削，這些匠人及其後代在元末時選擇投靠朱元璋陣營，加入起義，待朱元璋一統江山後，對這些匠人不再有那麼苛刻的要求，也給予了他們充分的選擇權，能自己決定是否繼續從事這個行業或是改行投入別的領域。