大自然無奇不有，近日有一段影片在網路上瘋傳，只見一隻擁有「鳥身蝶翅」的不明鳥類輕拍著醒目的緋紅翅膀，停在岩石上休息，如夢似幻的超現實畫面隨即引爆熱議，還有人質疑是合成影片，但很快就被知情網友打臉。

綜合陸媒報導，大陸一名攝影師近日在北京市房山區拍到一隻小型鳥類竟然長出蝴蝶翅膀，輕快地拍翅之後就降落在岩石上，於是趕緊將畫面拍下PO網，果然影片一出僅2天就吸引超過27.5萬人觀看。

網友們紛紛留言直呼「新物種？鳥身蝶翅也太神奇了」、「原來是幻想種生物蝶雀仙子啊」、「這隻小鳥是大花蝴蝶變的吧」、「美得不切實際啊」；也有人質疑「真的不是後製嗎？」

事實上這隻「蝴蝶鳥」是真實存在的品種，名叫「紅翅旋壁雀」（Wallcreeper），是一種體型略小的鳥類，主要分布在歐洲、西南亞地區及大陸部分省分，多棲息在懸崖峭壁上，特徵是擁有灰色的身體及紅黑白交錯的翅膀，展翅時醒目的羽毛花紋乍看很像蝴蝶。