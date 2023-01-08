潔牙骨、零嘴、肉乾棒棒糖，這些都是狗狗最愛的犒賞，但網路上不時有人提醒，狗狗若狼吞虎嚥很容易不小心噎著、進而塞住呼吸道喪命，除非主人在旁邊盯著。但當天爸爸、媽媽跟哥哥三個人全都圍在阿尼旁邊看著牠吃，怎麼還是發生意外了呢？而且第一時間發現阿尼直流口水、咳嗽、呼吸困難時，三人也馬上實施了哈姆立克法急救，但阿尼還是在短短兩分鐘內斷了氣，當了小天使。

「自己親手餵食，卻斷送了阿尼的命」，這個念頭像個緊箍咒牢牢捆住媽媽的心。阿尼只有8歲，是一隻充滿活力的調皮約克夏，集三千寵愛於一身的牠就這樣沒了，媽媽幾乎崩潰。

雖然阿尼平常對媽媽很凶，三不五時在媽媽腿上咬出血痕，就只愛當爸爸的小糖心丸跟前跟後，但媽媽還是非常愛牠，甚至為了照顧牠辭掉工作，寸步不離、無微不至的照顧著，卻還是擋不住意外的發生。事發後媽媽拒絕任何安慰，因為覺得害死阿尼的自己一點都不配得到安慰。

心病果真還要心藥醫，頭七那天，家裡罕見出現一隻蜘蛛停留在骨灰罐附近，從中午一直到晚上，且媽媽的大腿也莫名出現明顯抓痕，第六感提醒媽媽，阿尼化身蜘蛛回來了，而且蜘蛛一直不肯走，可能是阿尼有話要說。

情急之下，媽媽突然想到拿起銅板，自己問問題，再一個一個擲筊問阿尼是不是這樣？在這樣的過程中，拼湊出了「媽媽不怪自己，阿尼才願意離開」的答案，讓媽媽痛哭流涕，那一瞬間，蜘蛛不見了，媽媽的心病也好了一半。

「只有我說，媽媽才聽得進去！」阿尼溝通時特別強調。所以一般遇到這種重大創傷的主人，溝通時一定會問的「寶貝，你會怪我嗎？」或者「你可以原諒我嗎？」這樣的問題，都沒有出現在這次溝通裡。「沒想到我的媽媽悟性這麼高，一點就通，阿尼以前太小看你了，媽媽！」

阿尼以前真的是把媽媽當下人看，媽媽傳來一張阿尼看爸爸跟看媽媽的眼神對比照，一個是充滿愛慕眼神，另一個則有著小小的不屑，實在是太可愛了，讓我忍不住笑了出來。

「在阿尼跟爸爸之間，媽媽是多出來的，但還是有功用啦。」問祂為何生前對媽媽壞壞？「我就是被媽媽寵壞的小霸王啊，不凶媽媽凶誰呀！」看來是媽媽自作自受。

只是這個生前吃定媽媽的孩子，卻在過世後，不論是擲筊或離世溝通，處處顯示對媽媽的貼心，「以前是阿尼太任性了，抱歉媽媽！」同時不忘提醒爸爸記得再去公園走走。

「我最愛的爸爸呀，你去時阿尼也會去陪你哦，我不用坐車籃子了，阿尼用飛的，會比爸爸快哦！」但媽媽告訴我，自從阿尼走後，爸爸根本沒有勇氣再去那個充滿阿尼回憶的公園。

就在溝通前，媽媽在網路上被一隻眼神跟阿尼一模一樣的小馬爾濟斯電到，趕忙敲我「是不是阿尼回來了，如果是，我就決定養牠，如果不是，我們真的再承受不起另一次的生離死別。」結果，答案不是。

阿尼說「一開始媽媽擲茭問我可不可以再養，我想，你敢忘記我試試看！」但阿尼後來發現，每個家人在牠走後心裡都空蕩蕩的悲傷著，「阿尼希望你們能夠再快樂起來，好不好，阿尼不會再自私的反對！」

阿尼是答應了，就不知在經歷過這樣巨大的創傷後，爸爸媽媽還有沒有勇氣「再愛一次！」