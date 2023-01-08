巴西維多利亞州一名70歲婦人近日突然遭天外飛來的鐵門重砸在地，沒想到下秒又被一輛衝出的轎車輾過，駕駛還當場肇逃，所幸老婦送醫後並沒有生命危險，但隔天卻傳出肇事駕駛猝死的消息。

綜合外媒報導，70歲婦人費雷伊拉（Dionísia Ferreira）4日行經坎布里海灘（Camburi Beach）旁的一棟大樓時，一輛黑色轎車突然撞開巨大鐵門衝出，老婦隨即被鐵門狠狠重擊倒地，接著被壓在鐵門下無力脫身，不過就在她使盡力氣起身時，下秒又遭轎車殘忍輾過。

根據監視器畫面顯示，肇事駕駛直接駛上鐵門，並在看見自己輾到人時絲毫無動於衷，還頭也不回的加速駛離，這一幕讓現場目擊民眾感到傻眼，老婦人的兒子見狀也趕來，眾人先將鐵門移開後緊急協助老婦送醫，所幸婦人並無生命危險，當晚包紮後就返家休養。

警方接獲報案後當天就逮捕了患有精神疾病的肇事男子，還發現他因病被吊銷駕照，於是將他強制送去一間精神科診所治療，不料他卻在隔天上午因為心臟驟停而離奇猝逝。