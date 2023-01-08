烏茲別克近日發生一起恐怖事件，一名動物園工作人員進入圍欄準備餵食棕熊時，因為沒有遵循安全規範，未將門關好，而慘遭棕熊猛撲攻擊，趴在他的背上撕咬他的脖頸、四肢，最終因受重傷當場死亡，目睹這起「血腥凶殺案」的工作人員全都嚇傻了。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在烏茲別克安集延（Andijan）的一間動物園，本月3日下午4點左右，一名男工作人員準備餵食棕熊，但他並未遵守安全規範，忘記把門關好，等到他進入籠子以後，才驚覺棕熊就在身後，然而這個疏忽卻讓他丟失性命。

從監視器畫面中可以看到，男子察覺棕熊和他一起進入籠子後，小心翼翼地想要往出口移動，就在距離安全地帶僅幾步之遙的時候，他的行動被棕熊發現，男子見狀立刻向前狂奔，中途卻被絆倒，整個人跌倒在地，棕熊也撲到他的背上，起初男子還持續掙扎，無奈成年棕熊體型過於強壯、力氣也非常大，很快就將他制伏，並不斷啃咬他的頸部、撕扯他的四肢。

在場的其他工作人員見狀全都嚇壞了，不斷朝棕熊投擲石頭和木板，但棕熊並未停止攻擊，只是將受害男子從門口拉到圍欄的開放區域而已，不久後才有2名拿著長棍的工作人員進入圍欄救援，但早就為時已晚，男子因受重傷當場死亡。