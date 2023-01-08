古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭，許多戰役更是在城池內外展開對決，不過外界不解，為何守城方不在城牆外築起斜坡，且越陡越好，藉此阻擋敵人進攻？事實上背後原因很簡單。

根據《搜狐網》報導，城池是封建王朝重要的防禦建築，除此之外還有劃分領土及地域的功能，為了將防禦效果發揮到極致，周邊還需建有角樓、炮台、吊橋、護城河等設施。

雖說城牆之外修築斜坡，勢必可以增加敵方的進攻阻力，畢竟攻城軍隊除了本身要衝鋒陷陣，還要帶著器械、馬匹，上斜坡每一步都是壓力，但斜坡對於守城方而言整體弊大於利，這也是為何幾乎沒有一座城池的外牆地面被建成了陡坡。

背後原因主要有二，首先，礙於當時技術，就算將地面修成斜坡，頂多只會比平地斜一點，無法修成如同陡峭山坡的斜度；就算硬是要蓋，意味著要將整座城池「墊高」，倘若地基不牢，也容易因為地面塌陷而影響到自身城池，更遑論這項工程要花不少錢。

其次是戰爭過後，這面斜坡不利於百姓生活，民眾不僅入城困難，出城也不輕鬆，嚴重阻礙交通，對於貿易發展和經濟提升一點用處也沒有。