非洲西南部國家納米比亞近日傳出鱷魚攻擊人事件，一名9歲女童和19歲哥哥到河邊取水時，被潛伏的鱷魚狠咬，她的哥哥見狀急忙跳到水裡，一邊掰開鱷魚的嘴巴，一邊和牠搏鬥，最後順利將妹妹從死亡邊緣救了回來，如今女童已送醫治療，健康狀況恢復穩定。

根據《每日星報》報導，9歲女童海克拉（Regimiya Haikera）和19歲哥哥恩達拉（Johannes Ndara）到奧卡萬戈河（Kavango River）取水時，遭到鱷魚狠咬攻擊，導致她的大腿內側、身體左側以及肋骨受傷，所幸在危急的時候，恩達拉跳下水和鱷魚肉搏，最終順利把妹妹從鱷魚口中救了出來。

恩達拉受訪時表示，事發當天早上他和海克拉先到農地耕作，中午12點左右回家，因為發現家裡沒有食材可以煮飯，於是到父母的菜園和河邊尋找可以吃的東西，「當我們在下游取水的時候，妹妹就跟在我身後，突然間我聽到她的尖叫聲，回過頭就發現她被鱷魚抓住了。」

恩達拉看見妹妹被攻擊的當下，立刻跳進水裡，用力掰開鱷魚的嘴巴，並和牠搏鬥，最後鱷魚才終於鬆口，離開現場；恩達拉把妹妹抱上岸以後，突然感到無能為力，只好把她抱在懷裡，2人一起在河邊大哭起來。所幸海克拉之後被及時送醫，經過治療後，目前狀況一切穩定。

因為這起事件，納米比亞當局也發出示警，指出鱷魚每年在全球殺害的人數約有1000名，並提醒大眾在河邊或漲潮時一定要保持謹慎，「河水的能見度變低，因此看不到鱷魚，人們應該結伴同行，這也是海克拉能獲救的原因，她被她的哥哥救了出來。」