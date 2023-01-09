古埃及人認為，人死後可以復生，而復活的靈魂需要原先的身體，因此會將遺體做成木乃伊保存，以供死者來生所需。不過近日卻傳出，來自波蘭的考古學家在上埃及底比斯大墓地（Theban Necropolis）的2座古墓中，發現9顆擁有數千年歷史的鱷魚頭骨。

根據外媒報導，波蘭華沙大學地中海考古中心的研究團隊，自2013年以來不斷挖掘著底比斯大墓地的2座古墓，考古學家認為，古墓埋著埃及新王國時期的兩名高官，分別為一名政要和一名高階皇家宮廷僕人，不料團隊卻發現，墓穴中竟藏著9顆超巨大的鱷魚頭骨，且外層僅覆蓋著亞麻布，沒有進行任何形式的保存。

團隊主管Patryk Chudzik表示，這是一個十分不尋常的發現，在埃及研究史上尚屬首次，「我們知道在尼羅河沿岸發現了許多鱷魚木乃伊，但牠們都是完整的木乃伊，並被存放在專門準備的動物地下墓穴中」，而此次發現卻僅有來自尼羅鱷的鱷魚頭骨，並非整隻完整鱷魚，也沒被事先做成木乃伊保存，更不是存放在動物墓穴中，而是跟人類一起埋葬。

事實上，古埃及人會將鱷魚、貓、狗、蛇、朱鷺、鷹製成木乃伊，尤其是鱷魚更被視為聖獸，是索貝克神（Sobek）的化身，而索貝克神與尼羅河、生育能力和軍事力量有關。Chudzik表示，目前還需投入更多研究，才能解開埋藏的鱷魚頭之謎。