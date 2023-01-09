國外近日瘋傳一段影片，只見一名男子在室內攀岩，過程中卻不慎從攀岩牆墜落至軟墊上，導致右腳掌斷裂見骨，只剩下半邊的皮肉相連，恐怖影片曝光後引爆網友熱議。

美國知名論壇Reddit近日瘋傳一段影片，讓人看了頭皮發麻，畫面中可見，一名身穿灰色上衣的亞裔男子先是對著鏡頭打招呼，接著渾身充滿活力的在短時間內攀上攀岩牆的最高處，但沒戴安全帽的他卻一個手滑，瞬間從高處墜落在地面的軟墊上，疑似因為著陸不當，右腳在墊子上猛力凹折，造成骨頭從腳踝處應聲斷裂。

影片最後只見男子撐著上身坐躺在軟墊上，右手扶著自己僅剩皮肉相連的右腳掌，突如其來的意外嚇得他當場爆粗口；掌鏡者也立刻停下拍攝，上前查看男子的傷勢。目前尚無法確定這支影片發生的時間地點。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「天啊太可怕了」、「完全沒有預料到會是這種結果」、「我以為只會是扭到，這個太誇張了」、「醫生有辦法把這個接回去嗎，斷裂處完全斷得不乾淨耶」。