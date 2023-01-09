It has extremely sharp teeth and scaleless skinhttps://t.co/WrSSDa4hGv — Cornwall Live (@CornwallLive) January 5, 2023

英國康沃爾郡（Cornwall）一處海灘近日被當地民眾發現，有一隻「蛇身尖牙」的詭異生物被沖上岸，由於外表不同於一般常見的魚類有著鱗片，因此當地漁民依外型推測，其真實身分很可能是有「海洋掠食者」之稱的康吉鰻（conger eel）。

綜合外媒報導，康沃爾郡一處海灘本月4日被民眾發現一隻不明的長形生物被沖上岸後不幸死亡，其瘦長的身體乍看像是一條蛇，不過卻擁有大眼、厚唇、尖牙和沒有鱗片的皮膚，因此當地漁民認為很可能是康吉鰻，只是過去很少被人目擊沖上岸。

報導指出，康吉鰻有「海洋掠食者」的稱號，在夜間靠嗅覺捕食，鋒利的牙齒足以獵殺各種魚類，包括死魚和腐爛的魚。除此之外，康吉鰻也曾有過攻擊人類的記錄，雖然這種攻擊很少見，但並非聞所未聞。

2013年7月，一名潛水員就曾在愛爾蘭基拉里港（Killary Harbour）25公尺深的海域遭到一條康吉鰻襲擊，並且咬掉他臉頰上的一塊肉。