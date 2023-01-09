白頭海鵰是美國國鳥，英勇凶猛的形象深植人心，在影視作品中也經常能聽到牠們霸氣的叫聲。最近一段白頭海鵰看獸醫、做健檢的影片在網路上引發討論，網友沒想到猛禽面對獸醫時竟也會感到害怕，還發出「嚶嚶」的叫聲，反差萌讓大家跌破眼鏡。

位於美國康乃狄克州的野生鳥類保護組織「Christine's Critters Inc.」專門救援、治療、放生野生猛禽，並收容了23隻「永久居民」，經常會在社交平台上分享這些鳥類的逗趣影片。

上月底，組織內進行猛禽的健康檢查，其中一隻名叫「Aurora」的白頭海鵰被飼養員抱在懷中，讓獸醫聽診、抽血，沒想到猛禽也會害怕看醫生，全程不斷發出「嚶嚶」的叫聲，和原本霸氣的形象形成強烈對比。

組織工作人員表示，鳥類的健康狀況不易察覺，因此定期的健康檢查非常重要，而Aurora雖然對此有很多抱怨，但還是非常乖地接受獸醫檢查，幾乎沒有掙扎。此外，有不少網友詢問，為何不在健檢時替Aurora蓋上毯子，遮擋牠的視線，讓牠不要那麼不安，工作人員解釋，Aurora在能清楚知道環境狀況時表現更好，並說每隻鳥都有不同的個性，不能一概而論。

影片曝光之後，很快就引發熱議，大家紛紛留言，「我敢肯定，把Aurora說的東西翻譯成英文，一定都是兒童不宜的」、「比我家的牡丹鸚鵡還乖，這合理嗎？」；也有人對Aurora的叫聲感到驚訝，因為和在影視作品中聽到的差別太大，「我完全不知道白頭海鵰是這樣叫的！對凶殘的猛禽來說，這個叫聲確實太可愛了」。

對此有網友指出，因為白頭海鵰真實的叫聲太嗲，所以在影視作品中聽到的老鷹叫聲，通常都是由「紅尾鵟（音同狂）」幫忙配音的，這是一種中型猛禽，在美國又被稱作雞鷹。