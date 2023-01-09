古代封建社會，帝王為了擴爭國家版圖或是為了抵禦外侮，不惜發動戰爭，不過外界不解，為何士兵們平時也要吃飯，但偏偏一遇到打仗，軍隊總喊缺糧？事實上背後有3大主因。

根據《搜狐網》報導，古代軍隊出征之所以動不動就缺糧，有很多因素造成，首先在制度方面，當時有許多士兵都是自耕農，平時在家自給自足，有戰爭需求時才會為國出征；即便是正規軍隊也會駐紮在一個地方，並且進行開荒種地。然而一旦遇到打仗，軍隊人數變多，需要的糧草勢必增加，且戰爭相當耗費體力，自然需要更多食物來補充。

其次跟運輸有關，軍隊出外討伐他國時，一路上長途跋涉，運輸就是最大的問題，先不說路況崎嶇，還可能被敵方從中攔截，而出現運輸不及的情況，或是糧食到了，但是士兵們已經餓得無力再戰。

第三則是附加成本龐大，除了士兵之外，其他像是運輸人員、戰鬥輔助人員甚至是戰馬等都需要吃飯、吃糧草；再加上倘若遇到崎嶇地形，路途中消耗的糧食也會比平常還要多，一場戰爭下來，消耗的糧食十分巨大，為了不缺糧，古人還會特意等到秋收季節再發動戰爭。