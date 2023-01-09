袁崇煥是明朝末年名將，曾在寧遠獨守孤城，讓當時還是後金的清軍首次吃下敗仗，還用砲彈讓皇太極努爾哈赤身負重傷，於8個月後去世，他還被崇禎皇帝委以重任，一生都在與清朝對抗，然而這樣忠心耿耿的領將，最後為何會被視為漢奸，被皇帝下令凌遲處死，且百姓還連連叫好呢？

根據《梨視頻》報導，明朝大將袁崇煥戰功赫赫，卻落得凌遲處死的悲劇結局，最主要有3個原因，首先就是他對崇禎皇帝誇下海口，號稱5年以內能收復遼東被占領的土地，並以此拿了一大筆軍費，結局卻不如他所說的那樣美好。

再者是袁崇煥濫用職權，擅自殺害戰將毛文龍。在明末的關外戰局中，袁崇煥堅守寧遠錦州，正面對抗清軍，毛文龍則在海上的東江鎮襲擊清軍後方，雙方的配合讓清軍有一段時間都不敢再動作，然而2人私底下卻有過節；崇禎二年，袁崇煥列出毛文龍的12大罪狀，祭出尚方寶劍，誅殺同樣擁有尚方寶劍的毛文龍，崇禎帝雖有疑慮，但還得依靠袁崇煥對抗清軍，於是只能忍氣吞聲。

而毛文龍被殺一年後，沒有後顧之憂的清軍出兵攻打京城，袁崇煥在這場「京城保衛戰」的表現，則是他被下令處死的最關鍵原因，當時袁崇煥負責薊門和遼東的防務，負責保衛京城，然而清軍卻繞過他鎮守的寧遠，突破長城攻入薊門，逼近京城，袁崇煥想攔截但錯估路線，派出的騎兵增援也全被滅，結果清軍長驅直入，在京城郊外大肆掠奪。

儘管袁崇煥在清軍之前抵達，並擊退對方，成功守下京城，但讓敵方進攻到皇城腳下，造成京城郊外損失慘重，確實是有所疏失，再加上當時有「袁崇煥與清軍有密約」的謠言，加重了崇禎皇帝對他的疑心，最終下令將他凌遲處死，而北京百姓也都認為袁崇煥通敵，對他恨之入骨，因此特地花錢向膾子手買他的肉，生吞入肚。