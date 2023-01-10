家裡有雙胞胎嬰兒的家長，經常因為孩子長相神似而重複餵奶或是鬧過不少笑話，沒想到美國一名網紅媽媽竟然直接帶雙胞胎寶寶去刺青，結果被刺青店斷然拒絕，誇張行徑被網友群起撻伐。

綜合外媒報導，美國一名網紅媽媽Jennifer育有3子，經常在抖音（TikTok）分享育兒趣事，沒想到近日卻提到，因為雙胞胎寶寶實在長太像，讓她有時難以分辨，於是興起了幫寶寶刺青的念頭，藉由刺上不同的圖案，避免搞混。Jennifer也當即帶著雙胞胎前去刺青店，不過被店家斷然拒絕，「那人說沒辦法，要年滿18歲以上才可以」，最後Jennifer只好改用紋身貼紙取代。

消息一出隨即湧入大批網友撻伐，「妳應該要能區分自己的小孩，即使他們長得一模一樣，清醒點吧」、「這表示妳對他們不夠關心，才會分不清他們誰是誰」、「太可怕了，我不敢相信妳帶著孩子去刺青店，糟糕的家長」；另外也有人指出紋身貼紙是「一個危險的『備案』想法」、「這些東西含有太多有害化學物質，請不要用在孩子們身上」。

也有其他人建議，可以透過幫孩子穿戴不同的衣服、襪子、手環、塗指甲油，或是在肢體、衣服貼上貼紙區分。但Jennifer很快就更新影片表示，自己依照建議在孩子身上貼貼紙作為標記，但一秒就掉落，認為網友的想法根本不可行。