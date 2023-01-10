海洋世界無奇不有！國外一名漁民日前出海捕魚，捕獲一隻未知的海洋生物，牠外觀看起來像是昆蟲，全身呈現透明，內臟清晰可見，宛如外星生物，讓漁民看了相當吃驚並po網詢問，事後有網友解答，這其實是深海甲殼類動物。

Transparent sea creature found by fishermen. What kind of fish is this? pic.twitter.com/OU14taCymI — Figen (@TheFigen_) January 7, 2023

國外網友@TheFigen_近日在推特分享影片，一名漁民日前出海捕到一隻全身透明的生物，頭部兩側還長有觸角，肉眼可清楚看見牠的內臟，外觀看起來像是甲蟲，讓漁民不禁驚呼「我該不會是捕獲外星生物了吧」，影片累積1900萬觀看次數。

不少網友表示，「感覺像電影《MIB星際戰警》會出現的外星生物」、「看起來好像外星人的寶寶」、「牠看起還有點像透明的蟑螂」、「這種生物到底經歷過什麼環境，才會演化成透明的」，還有人解答，指牠其實是深海甲殼類動物「巧戎」（Phronima）。

根據《鏡報》報導，寄生蟲專家奧德懷爾（Katie O'Dwyer）指巧戎屬於擬寄生生物，牠們經常寄生於櫛水母、樽海鞘等生物體內，影片中的形體其實是由2種生物組成，分別是巧戎（Phronima）和樽海鞘，樽海鞘是桶狀的凝膠狀浮游動物，巧戎鑽進樽海鞘的身體，並吃掉牠的內臟，留下空的桶狀結構建自己臨時的家。