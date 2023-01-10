不管孩子多優秀，做父母的還是會擔心。大陸浙江一名媽媽近日偷拍女兒讀書的樣子，吐槽女兒每天都只顧著學習，不喜歡到外面社交，讓她非常憂心，豈料她女兒的模樣曝光後，高顏值意外引發討論，不少網友表示「長這麼好看還是博士，好羨慕」。

根據《瀟湘晨報》報導，浙江杭州一名媽媽近日拍攝女兒挑燈夜戰的影片，深夜忙著學習不休息，意外在網路上引發討論，影片累積654萬觀看次數，該名媽媽表示，女兒先前在加拿大攻讀博士，畢業後才回大陸工作，目前在一所高中任教，接著吐槽女兒每天只顧著讀書學習，不喜歡到外面社交，讓她非常頭痛。

影片中可見，女兒原本正在讀書，聽到母親說「該睡覺啦」，她趕緊抬頭像被抓包做壞事的小朋友，並露出燦爛的笑容，融化不少網友，許多人表示「她在杭州哪所學校任教啊！過完年我就去應聘」、「她不是不社交，只是周圍的人配不上她的智慧和美貌」、「這麼漂亮又優秀，如果我是她父母，還捨不得她結婚」。

也有人認為社交其實並不重要，「獨立且內心強大的人，不需要過多的社交，浪費生命」、「天才並不孤獨，他們愛與自己的奇思妙想作伴」、「愛讀書的人大多都不擅長社交，因為她們內心充實而豐富，時間都用在提升自己的能力」、「我的大學教授也是單身正妹，父親是銀行行長，雖然一直單身，但感覺她很自在快樂」。