機場海關除了攔截違禁品之外，也經常在旅客行李箱中發現稀奇古怪的內容物，近日美國佛羅里達州機場海關進行安檢時，赫然發現行李箱中有一坨像是「大腸」一樣的巨大條狀物，開箱一看竟是長達1.2公尺的大蟒蛇，當場嚇了一跳。

綜合外媒報導，這起事件發生於去年12月15日，美國運輸安全管理局發言人法布斯坦（Lisa Farbstein）在推特上分享一張坦帕國際機場（Tampa International Airport）的安檢照，只見行李箱通過X光檢查時，裡頭竟然有一大坨條狀物蜷縮在行李箱一角，幾乎佔據了箱內空間的三分之一。

海關人員緊急將行李箱打開，沒想到竟是一條1.2公尺長的紅尾蚺，美國運輸安全管理局（TSA）也在官方IG分享此事，直言「我們的人員從未發現過如此令人歇斯底里的事！」

對此，女乘客表示，這條名叫巴多羅買（Bartholomew）的蟒蛇是能提供她「情感支持」的寵物，所以才會想帶在身邊。不過航空公司最終為了機上人員的安全，擔心蟒蛇可能從鬆開的行李箱中逃脫，禁止女子將其帶上機。