古代皇室為了維持外交，會將公主遠嫁他國，換取邊境和平，甚至藉此拉攏對方為其效力，而蒙古族便是其一。不過外界不解，為何清朝公主卻寧死不嫁蒙古貴族，或是即便和親卻幾乎少有子嗣？事實上背後有2大主因讓人難以接受。

根據《搜狐網》報導，明朝末年，努爾哈赤因為蒙古族的支持而實力大增，並建立了大清王朝，因此當政權穩定後，清朝皇帝為了能更好的控制蒙古族，決定採用滿蒙聯姻的方式，迎娶蒙古貴族女子進宮，並將大清公主嫁給蒙古族。

不過清朝公主面對和親卻十分排斥，只因為有2件事讓她們無法接受，首先是這些遠赴蒙古聯姻的公主幾乎沒有機會生下子嗣，即便懷孕也會因種種意外導致流產，背後原因很簡單，那就是蒙古族相當重視血脈傳承，更擔心滿清公主的孩子誕生後有朝一日繼承王位，此舉無疑是默認滿清對蒙古的統治，因此絕不允許公主孕育孩子。

其次是跟蒙古的「繼婚制」有關，眾所皆知，蒙古族作為遊牧民族，生存條件極其惡劣，除了要面對各種天災，部族之間也經常爆發戰爭，勢必會造成眾多男性死傷。為了保證種族繁衍，所以蒙古族有「父妻子繼、兄死娶嫂」的獨特婚俗，但這樣的習俗對於中原王朝而言卻是有違人倫，令公主們無法接受。