不少人喜歡穿拖鞋，主要是方便穿脫，但有看過動物穿夾腳拖嗎？一名網友近日在農場看到一隻穿鞋的牛，牛蹄中間的指縫正好卡住夾腳拖，模樣看起來很可愛，相關照片曝光後，引發網友討論，也釣出內行人解釋，主要是為了保護牛蹄。

一名網友在臉書《爆料公社》表示，先前他在農場看到一隻奇怪的牛，牛沾滿泥土的腳蹄上，竟穿了一雙夾腳拖，而且拖鞋尺寸剛好符合蹄的大小，讓原PO不禁驚呼「原來牛牛也跟得上台客時尚嗎？」，貼文曝光後，累積1萬多人按讚。

不少網友表示「牛走到一半，鞋子可能會卡在泥土吧！農夫之後還要再去挖鞋子」、「牛也走在時尚尖端」、「傳說中的台客牛」、「改天可能連靴子都有了」、「牛好潮啊！竟然還穿夾腳拖」、「感覺不是種田，是要去海邊」。

還有內行人解答，以前農夫確實會給牛穿鞋子，50幾年前就已出現，主要是橡膠材質，夏天炎熱時，防止水牛或黃牛腳蹄被柏油路燙傷，而且還有分尺寸，「以前有但現在很少了，這玩意沒什麼人在做了」、「這算是涼鞋，跟馬蹄鐵一樣的作用，保護蹄子。現在路面多是硬鋪面，牛容易磨損、受傷」、「以前是把牛蹄綁上輪胎皮」，還有人提到，有些牛的腳蹄受傷或變形，修蹄師也會讓牛穿鞋保護傷口，有助於癒合。