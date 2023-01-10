古代非常喜歡黃色，甚至成為皇帝的專屬色，可說是非常尊貴，但演變到現代卻成情色代名詞，主要是受西方影響，1894年英國創刊的《黃雜誌》有時會寫帶一點色情意味的作品，當時一名作家因同性戀罪名遭逮捕，被誤認手裡就是拿著《黃雜誌》，引起民眾反感，漸漸地黃色開始與情色做連結，之後還影響到東方。

根據《藝述史》指出，古代封建社會中的皇帝都把黃色視為正統顏色，不僅龍袍是黃的，就連詔書、使用的物品都是，或用黃色做裝飾，黃色在唐朝初年更是走上巔峰，宋代《野客叢書‧禁黃》記載，「唐高祖武德初，用隋制，天子常服黃袍，遂禁士庶不得服，而服黃有禁自此始。」唐高祖李淵還下令，唯有皇室才能使用黃色。

不過現代受西方影響，黃色不再是尊貴的顏色，而帶有情色的含意，1894年英國一間出版社創刊《黃雜誌》，主要刊登文藝傾向的小說家、詩人、畫家等的作品，內容有時會帶點色情，但不算淫穢，隔年著名的英國劇作家王爾德（O.Wilde），因同性戀罪名遭逮捕，警方稱他被捕時，手裡就是拿著《黃雜誌》，在無法接受同性戀的年代，民眾就將《黃雜誌》與王爾德畫上等號，還有人到出版商門前示威，丟擲石頭砸玻璃窗。

不過王爾德被捕時，其實是拿法國作家比爾·路易的小說《愛神》，只是書封剛好也是黃色而被誤會，在此同時，美國各大報業為了吸引讀者，增加發行量，主要以揭露政治、醜聞及色情等內容，這段時間報紙充斥色情低俗的文字或圖片，被稱作「黃色時期」，黃色也漸漸地與情色聯想在一起。