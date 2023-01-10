鱷魚是大自然界中最兇猛的掠食者之一，除了會用強大的下顎咬住獵物外，甚至還會吞食同類。澳大利亞爬行動物公園（Australian Reptile Park）過去就曾發生一起駭人的攻擊事件，園區內一隻鱷魚疑似不滿割草機的聲音太過刺耳，竟然直接一口將割草機拖進水池內，園方費了好大力氣才拿回割草機，不過鱷魚也因此付出掉了2顆牙的代價。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一隻名為艾維斯（Elvis）的鱷魚有5公尺長、500公斤重，不過牠疑似不滿工作人員在牠的棲息區域割除雜草，割草機的巨大聲響也讓牠感到十分煩躁，竟然二話不說展開報復，怒槓工作人員，一人一鱷當即展開割草機拔河戰。突如其來的攻擊事件，嚇得現場目擊者驚聲尖叫，最終艾維斯搶走了割草機當作戰利品，不讓任何人靠近。

園方為了取回割草機，以聲東擊西的方式，讓兩名工作人員拿著袋鼠肉當作釣餌，吸引艾維斯注意，另一名工作人員則抓準時機悄悄進入水池，將割草機拖上岸，還一併撈出艾維斯斷裂的兩顆大牙。

事實上，對於長滿一口尖牙的艾維斯來說，掉了2顆牙齒根本不算什麼，因為牠過去早就前科累累，曾因為攻擊漁船被捕，被安置後依舊脾氣不小，接連咬死兩隻母鱷魚，最後只好被送到爬行動物公園過著獨居生活。