鱷魚是頂級獵食者，但偶爾也有吃癟的時候。近日網路瘋傳一段鱷魚吃烏龜的影片，只見牠把烏龜咬進嘴裡，準備一口咬碎，豈料烏龜的殼太硬了，使牠得以兩度逃脫，還順利逃回水中，鱷魚似乎非常錯愕，也放棄繼續獵捕。

一名網友@OhMyYoureSexxy在imgur分享一段影片，只見鱷魚捕到一隻烏龜後，將牠塞進嘴裡準備咬碎，未料烏龜的殼非常硬，啃咬過程中先是從鱷魚嘴巴右側滑出，鱷魚發現後又再次將烏龜咬回來，但依舊難以咬碎硬殼，烏龜趁機溜走逃回水裡。

影片拍攝於2017年美國南卡羅萊納州，近日又引發討論，網友紛紛表示「烏龜很幸運。鱷魚的牙齒其實能咬碎龜殼，就像我們咬碎花生一樣」、「烏龜與鱷魚都很厲害，難怪牠們從史前時代就存在了」，還有一名自稱生物學家的網友指出，烏龜雖然逃過一劫，但牠的左腿似乎受傷了，所以爬行時才會一跛一跛，而且龜殼好像也有被刺穿的痕跡。

根據《The Turtle Hub》介紹，鱷魚咬合力可達每平方英寸3700磅，烏龜雖然很硬，但龜殼耐壓程度約每平方英寸1000磅，由此可知，鱷魚可以輕易咬碎烏龜，而且鱷魚的胃酸酸度很高，產生胃酸的速度比其他動物快10倍，使牠們吞下獵物後，能夠分解骨頭或硬殼等，不過鱷魚其實比較愛吃魚類、鳥類或兩棲動物等，只因烏龜動作較緩慢，所以容易成為鱷魚的目標。