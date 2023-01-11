馬來西亞一名男子日前掃墓時，發現妻子的墳墓遭到破壞，周圍還滿是腳印和糞便，他懷疑犯案的凶手就是經常在村莊內遊蕩的野熊，未料他隔天到墓地周圍探查時，卻發現妻子的遺體已經被野熊挖出食用，讓他氣憤不已，立刻打電話通報相關單位，要求當局盡快抓住這個「竊屍犯」。

根據外媒報導，50歲男子阿魯吉的妻子因中風去世，其遺體於去年12月1日埋葬在達科村（Kampung Dakoh）的一處墓地，由於住家離墓地只有300公尺左右，所以阿魯吉常常帶著兒子去掃墓。12月26日他和平常一樣跟兒子一起前往妻子的墓地，卻發現妻子的墳墓遭到破壞，四周都是腳印和糞便，讓他非常憤怒。

報導稱，當地有一隻野熊經常在街道上遊蕩，讓村民都感到很不安，阿魯吉也曾目擊那隻野熊在他家後院攻擊寵物狗，因此他懷疑破壞妻子墳墓的凶手就是野熊，曾試圖翻出屍體食用。

隔天阿魯吉和幾位村民一起到墓地附近探查，沒想到竟發現妻子的遺體已經被野熊吃掉，阿魯吉氣炸了，立刻打電話報警，並通報野生動物與國家公園部門（Perhilitan），要求當局盡速對野熊採取行動，以免村民們的性命受到威脅。