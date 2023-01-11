南韓一名63歲女子吃魷魚前未將內臟處理乾淨，且只用滾水川燙數秒就食用，當她一口咬下魷魚後，瞬間感到口腔一陣劇痛，急忙將食物吐出來，並到醫院檢查，未料醫生發現她的嘴巴竟附著了12顆魷魚精囊。

根據《太陽報》報導，南韓一名63歲女子在吃了魷魚以後，突然感到口腔一陣劇痛，她立刻前往醫院檢查，未料竟發現有12個小的、白色紡錘狀、形似蟲子的精莢附著在她的舌頭和牙齦上，這些異物被證實為魷魚精囊，該奇特案例也被發表在《寄生蟲學雜誌》上，據內容稱，這名女子吃的魷魚品種為「北魷（Japanese Flying Squid）」。

寄生蟲學雜誌上的內容還指出，這名女子並未去除北魷的內臟，且只用滾水川燙數秒就食用，這代表北魷的精子細胞還非常活躍，當她咬下北魷的精囊袋時，就感覺有很多隻小蟲在啃食她的嘴巴，雖然她迅速把食物吐出，但精囊早已進入她的口腔。

根據《BBC》報導，巴西聖保羅大學的魷魚研究學者瑪麗安（José Eduardo Marian）指出，雄性魷魚在交配過程中會釋放精囊，它會植入到雌性魷魚生殖口附近的皮膚上，等到雌性烏賊產卵時才會釋放精子，因此魷魚的精囊不只是精子的「外包裝」，還是一種植入裝置。

不過當雄性魷魚失去生命，牠的精囊仍能作用，因此這名南韓女子咀嚼魷魚時，不小心觸發魷魚精囊釋放，精囊誤將女子的嘴巴當成雌性魷魚，植入到口腔內膜中、試圖授精，才會造成女子刺痛的感覺。