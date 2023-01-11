在我接的三百多個離世溝通個案裡，很少遇到毛小孩脂肪肝問題的，「賺賺」是我遇到的第一隻因為脂肪肝開啟了死亡之路的貓咪，原來貓咪持續兩到七天不吃東西，就會脂肪肝上身，通常發生在七歲、中年左右的年紀，我自己有脂肪肝，卻不知貓咪的脂肪肝會嚴重到去當小天使，我相信賺賺的姐姐也不知道，因為賺賺已經走了一個月，她至今仍無法相信。

姐姐是發現賺賺後腳無力，老是窩著睡，也不吃東西變瘦，才趕快帶牠去看醫生，住院兩個多禮拜打營養針，後來醫師建議開刀裝食道餵管，希望讓賺賺早點補足該有的營養，一切正在往好的方向發展，怎知開刀回家後第四天，狀況開始不穩，送醫後休克，當第二次休克發生時，醫生判斷救回來的機率極低，姐姐只好忍痛放棄急救，含淚送走牠。

姐姐後來應該也知道，貓脂肪肝的原因是不吃東西所造成，所以心裡有個結，離世溝通時特別問到「賺賺，是因為姐姐結婚搬離開家裡，你心情不好，所以才不吃東西嗎？」賺賺只承認了姐姐離開家後，剛開始牠很不習慣，不過並沒有回答是否因為這樣心情不好，所以不吃東西。

一開始我還以為聯繫不上賺賺，等了好久才讓我知道牠在，主要是姐姐太忙忘了事先提醒牠，直到溝通當天中午，才跟賺賺說有溝通師會找牠聊天，沒有心理準備的賺賺可能有點猶豫要不要理我，直到給牠看了跟姐姐的合照，觸動了牠的思念，賺賺才開始侃侃而談。

之前我也遇到一位主人忘記要跟離世毛孩先打招呼的事，直到溝通時我感覺卡卡且毛孩的話很少，我才問主人是不是忘了先講，可見溝通守則裡提到要先跟毛孩打招呼這事，是真有影響，最好提前一周開始就跟牠說，能夠每天說最好，如果忘了說或臨時才說，可能溝通或連線效果都會打折扣。

還好賺賺太想念家人了，所以猶豫了半天還是來了，對於姐姐希望把牠生回來一事，賺賺的回答又出現了智慧語句：「緣分就像一陣風，賺賺不知道下一次甚麼時候才會起風，也不知道風會把我吹向哪裡？」、「姐姐，當賺賺乘風飛起，可以自己控制方向的話，我會盡量把自己吹回姐姐的肚子裡。但是，是哪一輩子，賺賺不知道！」

不知這樣的回答，姐姐會不會很失望，每次跟安妮小姐在錄Podcast時，聽到她提到「離世毛孩出現智慧金句時，主人總是不可置信，甚至覺得無法滿足」，我就會想，人類總習慣直球對決，最好寶貝能夠給出具體答案，但當毛孩回到靈魂狀態，以高靈的姿態在思考時，牠們的話語都是值得深思玩味的。

就像賺賺最後說：「姐姐，我的離開你不能接受，就好像你當時離開家裡，賺賺也花一點時間去接受一樣，總是會習慣的啦」、「不然你就當賺賺跟你一樣去結婚好了，姐姐結婚後依然很愛我， 所以，賺賺離開了也依然很愛你呦！」