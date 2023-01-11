古代封建社會相當注重女子的貞節，流傳不少女子為了守節而犧牲的故事。西晉學者皇甫謐的著作《烈女傳》中，記載了一名叫做「王異」的女子，她在戰亂中為了照顧女兒、保守自己的貞操，竟穿著泡過糞水的麻衣長達一年，順利倖免於難。

根據《封面新聞》報導，王異是東漢末三國時代的女性，丈夫趙昂，在涼州武都郡羌道縣出任縣令時，王異與子女留在天水郡西城縣，當時同郡人梁雙起兵叛亂、攻佔西城，王異的2名兒子不幸在戰亂中被殺死，只剩下一名6歲的女兒還留在她的身邊。

眼看在混亂的戰事中，有許多男性遇害、許多女性遭亂兵蹂躪，王異認為自己也難逃被梁雙士兵侵犯的命運，所以打算自我了斷，但看著年幼的女兒又於心不忍，悲嘆道：「身死爾棄，當誰恃哉！」表示她死後，女兒就會遭到遺棄，到時女兒又能投靠誰呢？

為了女兒，王異想出一個妙計，她聽說西施也曾穿著不潔的衣服，人們紛紛掩鼻遠離，況且她認為自己的容貌不比西施，如果做了類似的事情，說不定就能逃過一劫，於是王異天天穿著用糞水浸泡過的麻衣，再把自己餓成面黃肌瘦的樣子，並堅持了整整一年，才終於等到梁雙和州郡官員和解，順利倖免於難，保住了自己的清白。

後來趙昂派人來接王異母女，然而就在夫妻倆終於能團圓、即將抵達官舍之前，王異卻突然停下腳步，和女兒講起春秋時期楚昭王夫人貞姜和魯宣公女兒伯姬的故事，表示對於這2名女子守義死節的壯舉感到敬佩不已，並和女兒說自己當初遇難不能死節，全因為顧及幼女，如今女兒終於能回到父親身邊，她也可以放心離開，完成當初未完成之事。

王異說完以後就拿出準備好的毒藥一飲而盡，所幸當時迎接她們的人隨身攜帶解藥，強行灌進她的口中，王異才躲過死劫，不久後便清醒。

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