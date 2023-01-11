古代封建社會下，女性的地位非常低，不過唐朝時思想開放，還出現歷史上第一位女皇帝「武則天」，但她即位後並未能因此提高女性地位，後代皇帝擔心又出現第二個武則天，不斷打壓女性政治人物，唐玄宗李隆基甚至不敢立皇后。

唐高宗患風眩病，無法處理國家大事，武則天在660年11月開始臨朝，根據《舊唐書‧則天皇后紀》記載「自此內輔國政數十年，威勢與帝無異」，武則天之後改名「曌」，自立為武周皇帝。陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，雖然唐朝出現女皇帝，卻沒有提高女性的地位，反而產生負面影響。

于賡哲說，武則天被迫退位後，唐朝男性害怕女性再翻身，後代皇帝都在防範女性政治人物，以武則天的孫子李隆基為例，他前半生的政治鬥爭，主要針對的多為女性政治人物，比如韋皇后、安樂公主、上官婉兒，還有自己的姑媽太平公主。

此外李隆基也不敢再立皇后，原本的王皇后被廢後，他就不再立后，即便妃子再怎麼受寵，也無法當上皇后，例如武惠妃及楊貴妃，就是不希望出現第二個武則天。宋朝也受到影響，不僅理學興盛，儒家的三綱五常被再度強調，而且宋朝文人基本上都對武則天持有負面看法，武則天的出現只能代表唐朝女性地位曾達到顛峰，但男權社會底下依舊難以改變。