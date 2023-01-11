大陸一名男子日前騎車載懷孕妻子和愛犬行經山路，途中狗狗突然跳下車，男子只好緊急停下，叫狗狗快點上車，未料幾秒過去，前方山壁突然坍方，碎石全落在原本他們要經過的山路上，讓男子又驚又怕，直呼是愛犬救了全家的性命。

綜合陸媒報導，四川宜賓的岳先生日前騎摩托車，載著懷孕的妻子和愛犬嘟嘟要到叔叔家作客，行經一條山路時，嘟嘟突然跳下車，岳先生急忙停下來，叫牠回到機車上，沒想到過沒幾秒，前方約20公尺左右的山壁突然坍方，而且速度非常快，讓岳先生與妻子都嚇一大跳，認為是嘟嘟救了他們，心有餘悸地說：「如果不是嘟嘟跳下車的話，我和老婆應該就已經被壓在這堆碎石下面了。」

岳先生受訪時透露，嘟嘟是去年2月份他在一處工廠撿到的，當時牠正為了躲避狗販子而拚命逃跑，還因此弄瘸了一條腿，岳先生把嘟嘟帶回家後，不但細心餵養，還幫忙治好了牠的腿。針對這次的事件，岳先生也感激表示，未來會對嘟嘟更好。

影片曝光後，網友們都感動不已，紛紛留言，「你是有福之人，你的狗也是忠義之狗，以後餘生都會幸福美滿又安穩」、「天哪牠好聰明、好有靈氣，希望牠可以狗生幸福」、「狗的聽覺比人類靈敏，說不定牠已經先聽到坍方的聲音，才會突然跳車攔路」、「你救牠一命，牠也救你一命」、「汪汪隊立大功！」。