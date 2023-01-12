在殘酷的大自然世界中，竟出現溫馨畫面！東非國家坦尚尼亞的國家公園中，一隻母獅竟放棄唾手可得的獵捕機會，護送一隻跛腳的小牛羚前往安全地帶，讓工作人員全都看傻了眼，認為這隻母獅可能是母愛大到壓過了狩獵的天性。

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根據《每日郵報》報導，坦尚尼亞國家公園（Tanzania National Parks）官方推特帳號近日分享一段神奇影片，從畫面中可以看到，一隻母獅在一隻體型只有牠一半大的跛腳小牛羚身前緩慢行走，護送小牛羚回到賽倫蓋提國家公園（Serengeti National Park）的安全地帶，母獅停下腳步，小牛羚也跟著停下，互動宛如真正的母子。

坦尚尼亞國家公園管理局發言人謝魯特（Pascal Shelutete）表示，母獅的行為非常不尋常，獅子是肉食性動物，獵物的種類不限於任何一種動物，但斑馬和牛羚是最常被獅子獵捕的對象，因為2者的行動比羚羊、瞪羚還緩慢，危險性也比水牛更低。

除此之外，健康的成年獅子平均每天要攝取11~16磅的肉，有鑑於牠們在野外獵捕的成功機率較低，所以看到牠們放棄這麼唾手可得的獵物，是一件相當難得且罕見的事情。謝魯特認為，影片中的母獅很可能在看到小牛羚後母愛作祟，且已經壓制過牠想獵捕食物的天性。

然而這並不是第一次拍攝到母獅「母愛氾濫」的瞬間，在2015年的紀錄片中，一隻小牛羚才出生幾分鐘就和母親分開，且遇到了正在覓食的母獅，在這驚險的場面中，接下來的情節發展卻出乎意料，原本以為母獅會撲殺小牛羚，但牠只是停下來讓小牛羚蹭蹭自己，接著雙方在草地上打滾玩耍，母獅還讓小牛羚依偎在身邊，過沒多久牠就讓小牛羚離開視線，回到媽媽身邊。