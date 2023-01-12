泰國一名男子受疫情影響失業，為了減少支付竟搬到樹上居住，3年來他每天都在樹上過夜，平時有臨時工作就去幫忙，沒做事就到寺廟討食物吃，生活過得很簡單，他的故事受當地政府關注，表示願意提供免費住宿，但男子卻拒絕了，表示自己只是想要一份穩定工作。

根據外媒報導，38歲查理（Charlie）3年前在曼谷工作，當時他的收入穩定，可以養活自己與家人，豈料受疫情影響失業，他便搬回老家孔敬府謀生，但工作依舊不好找，為了獲得更多工作機會，他又搬到烏隆他尼，但主要都是擔任臨時工，薪水微薄且不穩定，還有債務要還，為了減少支出，他索性不租房子，直接搬到樹上居住。

查理的家位於一棵樹上，距離地面約10公尺左右，他用木頭、繩索和塑膠布搭建一個無屋頂的平台，靠樹枝樹葉擋雨，近3年來都睡在樹上，平時他會把自己打理乾淨，做好隨時去工作的準備，沒有事做就會到寺廟討食物吃，有時社區裡的居民也會分食物給他，查理提到，自己的生活很簡單，如果有人願意僱用他，他一定會毫不猶豫接下工作。

居民西亞姆（Petch Siam）將此事分享至臉書，當地政府也介入關心，表示願意為露宿者免費提供住所，而且設備齊全，比住在樹上安全，但查理卻婉拒並表示住在樹上很舒服，直到找到工作或地主要求搬走，他才會離開，目前想要的只是一份工作，不想成為政府或他人的負擔，熱心網友得知後，大讚他非常有骨氣，還為他募集物資，例如蚊帳、太陽能燈、防蚊液及乾糧等。