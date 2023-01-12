不少人飼養母雞，就是希望雞能下蛋，實現雞蛋自給自足。大陸山東一名主人發現，飼養的母雞從未下過蛋，但她也並未因此殺了煮來吃，近日才發現母雞的秘密，原來牠並不是不會下蛋，而是把蛋藏了起來，讓主人看了非常傻眼。

根據《星視頻》報導，山東一名飼主養了一隻母雞，但卻發現牠從來沒有下過蛋，感到非常奇怪，近日發現院子牆縫中，竟有多達20幾顆雞蛋，才意識到母雞根本不是不會下蛋，而是牠要下蛋時都會跑進牆縫裡，把蛋藏在牠的秘密基地。

主人表示，一直以為家中的母雞不下蛋，沒想到全藏到牆縫裡，但牆縫實在是太窄了，她也無法進去取出雞蛋，目前也不知道雞蛋有沒有壞掉，所幸現在正值冬季，天氣沒有很熱，若是夏天，可能就要孵出小雞了，她將影片分享至微博，累積16萬觀看次數。

不少網友表示「母雞心想：就是要讓你們看得到，但是吃不到」、「再過幾天，母雞可能就要帶一群小雞回家了」、「可以使用摘果子的桿子，再加上網子撈，應該可以撈得出來，還不會傷到雞蛋」、「母雞有時真的會躲起來下蛋，我小時候在東北的柴火堆裡，撿到10幾顆雞蛋，但放的時間可能有點久，有的還被凍到裂開」。