巴基斯坦一名男子娶了3名老婆，並養育多達60名小孩，其中老么於最近才出生，儘管龐大的家庭成員造成他沉重的經濟負擔，但男子仍不滿足，表示想再娶第4名老婆，生出更多的孩子，還喊話政府幫忙分擔一點養育兒女的開支。

Bizzare ! A 50-year-old Pakistani man from Quetta city has three wives and is well-known for a giant joint family. Sardar Jan Mohammad Khan Khilji is a doctor by profession and has become a father of a newborn boy child. He recently welcomed his 60th child Haji Khushhal Khan. pic.twitter.com/w7BMKqKr2L — NORTHEAST TODAY (@NortheastToday) January 5, 2023

根據《鏡報》報導，50歲男子薩達爾（Sardar Jan Mohammad Khan Khilji）來自巴基斯坦奎塔（Quetta），他至今娶了3名妻子，並在最近迎來第60個孩子，是一名男嬰，名字叫作胡沙爾（Khushal）。換算下來，薩達爾的每一名妻子平均生下20名小孩，人數多到他根本記不清每個孩子的年紀。

薩爾達的職業雖然是醫生，但他也坦言，要養包含自己在內的4名大人，加上60名小孩，負擔是越來越重，已經快要吃不消，再加上近幾年所有的民生用品價格都飆漲，「包含麵粉、糖等基本用品的價格都上漲了2倍。過去3年全世界都面臨困難，包含我在內。」

儘管養家已經讓他的肩上負擔沉重，但薩達爾仍發下「豪願」，希望可以迎娶第4名妻子，生下更多的孩子。由於巴基斯坦信奉伊斯蘭教，根據規定，他若娶4名妻子屬於合法行為，薩達爾甚至喊話政府，要求幫忙負擔養育兒女的開銷，並送給他們家一輛巴士，好讓他能帶著家人四處趴趴走。