美國加州一名男子近日準備開車時，突然接到女友電話，隨後回家幫忙拿東西，豈料一顆巨石滾下山，不偏不倚地砸中男子的車，所幸他當時已下車，聽到一聲巨響後趕緊回頭查看，才發現自己的車被砸爛，幸運躲過一劫。

Giant boulder crushes car in California, phone call saves driver's life https://t.co/tlTwVVyltE pic.twitter.com/Ze6LpZtKHY — New York Post (@nypost) January 11, 2023

根據《紐約郵報》報導，居住在加州馬里布的莫理丘（Mauricio Henao）平時將車子停在自家對面，位置正好靠近山壁，日前他上車準備外出，突然接到女友的電話，叮囑幫忙回家拿她的皮包，莫理丘下車後朝家走去，卻突然聽到身後傳來一聲巨響。

莫理丘回頭一看當場嚇傻，一顆高1公尺巨石從山坡滾落，正好砸中車子的駕駛座，他提到「石頭跟引擎蓋一樣大，擋風玻璃都被砸碎，車架整個扭曲。當時我聽到巨大聲響，全身起雞皮疙瘩，如果不是那通電話，我人可能就已經不在了」。

莫理丘隨後還與愛車合照，但內心已留下陰影，表示以後應該不會把車停靠在山壁，更指南加州近來受暴風雨影響，導致當地發生大洪水與交通事故，懷疑落石可能與暴雨造成的土石流有關，所幸此事故並未造成人員傷亡，莫理丘還開玩笑地說，自己的經歷就像電影《絕命終結站》，之後他可能還會去買一張樂透。