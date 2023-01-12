古代女性地位極低，一般都是待在家相夫教子，想要從軍更是不可能。隋末天下大亂，當時還未稱帝的唐高祖李淵決定起兵，他的第三個女兒得知後，並未選擇到安全的地方避難，而是召集義軍隊伍，幫助父親平天下，建唐後她被封為「平陽公主」。

綜合陸媒報導，平陽公主是唐高祖李淵第三個女兒，自幼就膽識過人，還向父兄學習強身健體的功夫，在李淵還未當皇帝時就出生，她最初並不是公主，因此歷史上對她的名諱紀錄不詳細，而她死後被追封諡號為「昭」，故後人也稱她為「平陽昭公主」。

李淵當時想拉攏一些武將，發現大將「柴紹」個性好又正義，與平陽公主很速配，因此讓女兒嫁給柴紹，兩人興趣相投，婚後非常恩愛，定居在長安城，當時在隋朝統治下，百姓過得民不聊生，李淵決定起兵，希望女婿能助他一臂之力，柴紹也決定跟隨岳父。

柴紹離開前想先安置好妻子，平陽公主卻勸丈夫趕緊離開，自己會想辦法，但她並未選擇躲起來，而是女扮男裝回到老家，變賣一些家產用來救助與收買百姓，很快地就組織了一支百人軍隊，之後逐漸形成規模，她不只懂得用人還會帶兵，軍隊紀律嚴明，部下絕不濫殺無辜，他們佔領了不少地方，位於現今的陝西省。

平陽公主聲名遠播，百姓稱她帶領了一支「娘子軍」，越來越多人來投靠她，軍隊人數最多達到7萬人，之後平陽公主的軍隊與李淵會合，她可說是父親建國的助手，而李淵稱帝後，特別封女兒為「平陽公主」，意旨她幫忙平定天下，可惜公主早逝，留下兩個孩子，而柴紹也未再娶，多年來一直保持單身，獨自撫養孩子長大。

歷史上並未記載平陽公主的死因，但她卻是唯一一個用軍禮下葬的女性，《新唐書》記載「前後部羽葆鼓吹、大輅、麾幢、班劍四十人、虎賁甲卒」，可知她使用軍中高規格的葬法，身為女兒身的她竟用軍禮並不合乎禮制，可見唐高祖李淵非常重視這個女兒，也顯現出平陽公主對唐朝的貢獻。