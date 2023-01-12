外國一名網友在路上看見13隻喝醉的小鳥，四腳朝天地仰躺在地上，原本還以為牠們全都過世了，但仔細查看才發現，原來小鳥們只是「喝醉」了，然而逗趣可愛的故事，卻有不美好的結局，這13隻小鳥最終因人為傷害而死亡。

1/ Achten Sie auf betrunkene Vögel! Das ist kein Scherz!

Das sind Rotkehlchen & sie sind mitten auf der Straße eingeschlafen,da sie betrunken sind♥️.Solche Vorfälle kommen in warmen Wintern vor,die Grundlage ihrer winterlichen Ernährung sind verschiedene Beeren, die bei langem pic.twitter.com/XMwEiOpCg8 — 🏳️‍🌈Sanny_G_Knabe🇺🇦🇩🇪 (@KnabeSanny) January 9, 2023

外國網友「@KnabeSanny」近日在推特分享一張照片，只見有13隻「鳥屍」仰躺在地上，四腳朝天、一動也不動，身邊還散落許多紅色的小果實，不過這些鳥並非死亡，而是不小心「喝醉」了，推主還在文中逗趣告訴大家要「小心醉鳥」。

照片中的鳥類品種為紅額金翅雀（Goldfinche），推主解釋，這種狀況容易發生在溫暖的冬天，紅額金翅雀以果漿為食，卻不小心吃到發酵的果實，於是「醉倒」在地上，推主也提醒大家，如果在路上遇到酒醉的小鳥，記得把牠們集中到紙箱內，並放置在溫暖且黑暗的環境中，直到牠們清醒為止。

網友們看到照片後都覺得十分有趣，也有台灣網友將照片分享到臉書社團「日本行銷最前線」，大家忍不住笑說，「飛行不喝酒，喝酒不飛行」、「不知道的還以為集體暴斃」、「醉鳥等著被撿屍」、「路過的貓：今天尾牙福利？」、「下次尾牙我也要把我同事集中放在安全的紙箱內，等他們酒醒」。

然而這個逗趣的故事卻有不溫馨的結局，根據《Green Post》報導，這張照片拍攝於烏克蘭切爾尼戈夫（Чернігові），照片中的紅額金翅雀雖然可愛，但醉倒在路邊其實是件危險的事，牠們可能會失溫死掉，也要面對來自流浪動物以及其他中大型鳥類的威脅，還很容易被不注意路面狀況的人類踩死。

而這13隻紅額金翅雀最後是遭到人為傷害而死，護理人員蒂娜（Tina Lytvynenko）透露，她看到這些小鳥的時候牠們都已經被壓扁了，「如果只有一隻這樣，還可以認為是有人不看路，不小心踩到的，但看起來更像是故意為之。斷掉的喙、爪子和內臟都明顯可見，也就是說牠們不是摔死，也不是被掠食者攻擊，而是被踩扁的。」

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