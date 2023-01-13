大陸湖南一名70歲老翁為了建旅遊景點，花了30年時間挖山造景，至今已完成80%，特殊山景宛如迷宮，在網路上爆紅，但老翁的女兒卻表示，為了這個景點全家付出極大代價，父親整日挖山沒去工作，導致母親選擇離婚改嫁，她的妹妹還因此過世。

根據《九派新聞》報導，湖南郴州一名70歲李姓老翁花30年挖山造景，他的女兒將此事分享至微博引關注，她表示父親從小好學又不怕吃苦，高中畢業後就到縣城的工廠擔任管理職，之後還考到建築師證，但縣城離他們家30多公里，當時交通不便，父親經常半個月才能回家一次，為了能照顧家人，1991年他便離職回家種果樹、養羊賺錢。

豈料事隔1年後，李翁發現自家附近有座小山，便動起挖山造景的念頭，他曾向女兒說，這裡好漂亮，想讓家鄉多一個旅遊景點，於是他不再到田裡工作，而是開始鑿山，李姓女兒提到，當時她才7歲，弟弟年紀更小，父親前幾年仍有出門工作，做一些搬運工、建築工、編草鞋等臨時工，約賺幾百元就繼續挖山，而這筆錢能讓全家生活一年。

但李翁之後全心投注在挖山，家裡的農地由叔叔栽種，當時他們吃的飯都是叔叔給予，時間久了兩人也鬧翻，如今他們不再來往，家裡沒有經濟來源，母親也選擇離婚改嫁，最小的女兒也因經濟問題去世，而李翁每次出去工作經常被欺負，總是傷痕累累的回來，當時年僅11歲的李女看了很心疼，便不再讓父親外出工作，她為了幫忙分擔經濟壓力，先是在村裡洗盤子賺錢，12歲到廣州工作，一兩年才回來一次。

李女近日回到村裡後，發現父親的山景快要完成，說「他跟我介紹時，有種自豪的心情。看到爸爸身體越來越好，我也很開心，他話不多，對什麼也不感興趣，除了挖山」，而山景的頂部還鋪出一條約2公里的路，車子可以開上去，其中還有一個10公尺深的水塘，2015年曾發生洪水，水塘也起了作用，防止村民的農作物被破壞，而父親選擇徒手挖，是想讓土裡的大石頭露出來，若使用機器會造成破壞，李翁還曾表示，景點若完成了，他將免費開放讓遊客參觀。