二次大戰期間，美國在日本廣島投放原子彈，瞬間造成數萬人死傷，然而早在數百年前，明朝就曾發生規模堪比原子彈的事件，當時一聲巨響撼動整個北京城，下秒巨大的蕈狀黑雲緩緩升起，瞬間天崩地裂，方圓750公尺的地上建築被夷為平地，超過2萬多人死傷，且罹難者全身一絲不掛，這場被稱為「天啟大爆炸」的事件，直到現在仍然是世界上未解的謎團之一。

根據《搜狐網》報導，明朝天啟六年（西元1626年），北京城西南方王恭廠火藥庫周邊區域發生神祕的爆炸事件，一聲驚天巨響震撼整個北京城，明末著名歷史學家計六奇就曾在《明季北略》一書中，記述此次災變：「天啟丙寅五月初六日巳時天色皎潔，忽有聲如吼，從東北方漸至京城西南角，灰氣湧起，屋宇震盪。須臾，大震一聲，天崩地塌，昏黑如夜，萬室平沉。」

此外，根據史料記載，爆炸伴隨而來的巨大蕈狀黑雲不僅壟罩整個北京，讓白天瞬間變成了黑夜，爆炸範圍半徑達750公尺，面積達1.77平方公里，一時之間，磚石、樹木狂飆而起，再重重摔落，地面上的建築物全數被夷為平地，現場塵煙瀰漫，許多人瞬間被炸成粉狀，包括屍塊、木材、石頭等，猶如雨點一樣從空中降下，伴隨熏天的血腥味，整起事件超過2萬人死傷。《兩朝從信錄》指出，此災變「乃古今未有之變也」，後來還被載入明朝正史。

由於事發地周邊的王恭廠是明朝製造和儲存火藥的地方，不過種種離奇現象難以用單純的火藥爆炸來解釋，像是爆炸區域周圍的死傷者均赤身裸體，加上有不少倖存者都指出，爆炸前曾看見一顆巨大的「火球」快速從天而降，但史料上卻記載爆炸的中心「無焚燒之跡」。

因為災情慘重且多異象，一時之間眾說紛紜，有人認為是隕石墜落，也有人懷疑是外星人入侵，至今仍與古印度3000多年前的「死丘事件」、1908年俄羅斯通古斯大爆炸，被人們稱為「世界三大自然之謎」。